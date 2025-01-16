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«Финикс» выменял Ника Ричардса

«Санс» договорились об обмене с «Шарлотт».

Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, центровой Ник Ричардс станет игроком «Финикса», «Шарлотт» получат форварда Джоша Окоги и 3 пика второго раунда.

В результате обмена «Финикс» также приобретет один пик второго раунда.

«Финикс» пытается с помощью Ричардса решить проблемы с размерами. В этом сезоне «большой» набирает в среднем 11,3 очка, 10,2 подбора и 1,7 блока. Он также входит в число 5 лучших игроков лиги по проценту с игры за последние четыре сезона.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoНик Ричардс
logoНБА
logoФиникс
logoШарлотт
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