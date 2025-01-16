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Пау Газоль, Эндрю Богут и Майк Кшишевски будут включены в Зал славы ФИБА в 2025 году

Представлены имена новых членов Зала славы ФИБА.

Легенда испанского баскетбола Пау Газоль, австралиец Эндрю Богут и легендарный американский тренер Майк Кшишевски будут включены в Зал славы ФИБА в 2025 году. Церемония состоится 17 мая в Бахрейне.

Полный список новых членов Зала славы ФИБА:

Игроки

Альфонс Биле (Кот-д’Ивуар)

Эндрю Богут (Австралия)

Леонор Боррель (Куба)

Пау Газоль (Испания)

Фади Эль-Хатиб (Ливан)

Тиша Пеничейру (Португалия)

Ратко Радованович (Сербия)

Дон Стэйли (США)

Тренеры

Майк Кшишевски (США)

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ФИБА
logoПау Газоль
logoМайк Кшишевски
Фади Эль-Хатиб
Тиша Пеничейру
logoФИБА
Дон Стэйли
logoЭндрю Богут
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