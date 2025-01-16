Пау Газоль, Эндрю Богут и Майк Кшишевски будут включены в Зал славы ФИБА в 2025 году
Представлены имена новых членов Зала славы ФИБА.
Легенда испанского баскетбола Пау Газоль, австралиец Эндрю Богут и легендарный американский тренер Майк Кшишевски будут включены в Зал славы ФИБА в 2025 году. Церемония состоится 17 мая в Бахрейне.
Полный список новых членов Зала славы ФИБА:
Игроки
Альфонс Биле (Кот-д’Ивуар)
Эндрю Богут (Австралия)
Леонор Боррель (Куба)
Пау Газоль (Испания)
Фади Эль-Хатиб (Ливан)
Тиша Пеничейру (Португалия)
Ратко Радованович (Сербия)
Дон Стэйли (США)
Тренеры
Майк Кшишевски (США)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем