«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем
В видеообращении Рафаэля Надаля, когда он благодарил соперников, показали только двоих: Роджера Федерера и Новака Джоковича. Но новость о том, что Рафа завершает легендарную карьеру, отозвалась в сердцах гораздо большего количества игроков, причем далеко не только в теннис.
Роджер Федерер
«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые моменты и за все невероятные достижения в нашей любимой игре. Это была огромная честь! 🙏🏼🎾».
Новак Джокович
«Рафа, одного поста недостаточно, чтобы выразить мое уважение к тебе и к тому, что ты сделал для нашего спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и мне кажется, это величайшее достижение, о котором можно мечтать. Твои упорство, самоотдача и боевой дух будут служить примером десятилетиями. Твое наследие будет жить вечно. Только ты знаешь, что тебе пришлось пережить, чтобы стать легендой тенниса и спорта в целом. Спасибо, что столько раз заставлял меня играть на пределе. Наше соперничество сильнее всего повлияло на меня как на игрока.
Ты всегда с особой страстью выступал за Испанию. Желаю тебе наилучшего прощания в Малаге на Кубке Дэвиса. Я приеду, чтобы отдать дань уважения твоей блестящей карьере 🙌💪👏».
Доминик Тим
«Дорогой Рафа, я до сих пор помню, как в детстве любил смотреть твои матчи по телевизору. Невероятно, что профессионал, за которым я следил ребенком, потом стал моим соперником на корте!
Твой уход – большая потеря для теннисного мира. Твой соревновательный дух и уникальный стиль всегда останутся нашим вдохновением.
Я горд, что разделил с тобой часть своего пути и вблизи наблюдал за твоей страстью. Желаю тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни!❤️»
Карлос Алькарас
«От ребенка, который смотрел на тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до того, кому выпал уникальный шанс сыграть с тобой на кортах «Ролан Гаррос» и представлять Испанию на Олимпиаде! 🥲
Огромное спасибо за то, что ты был примером во всем, твое наследие неповторимо! ❤️ Я обожал твою игру, и мне будет очень не хватать тебя, когда ты уйдешь после Кубка Дэвиса, Рафа!»
Янник Синнер
«Спасибо за все, что ты сделал для спорта. Я никогда не забуду, как несколько лет назад мне довелось тренироваться с тобой несколько недель. Было очень приятно наблюдать за твоей работой и тем более узнать тебя за пределами корта.
Настоящая легенда этой игры, человек, заложивший основы и научивший многих из нас, каким игроком и личностью нужно быть.
Нам будет не хватать тебя в туре!»
Наоми Осака (на фото сверху)
«Рафаааа ❤️ Спасибо за вдохновение».
Арина Соболенко
«Я не плакала, но смотрела видео со слезами на глазах.
Он добился невероятных результатов в этом спорте. Он вдохновляет всех нас, следующее поколение, нынешних игроков. Он легенда. Он сказал, что у всего есть начало и конец. Однажды мы все к этому придем. Я очень рада, что он столько достиг. Он вдохновляет всех. Он трудяга.
Он точно очень любит этот спорт. Это круто. Да, он меня вдохновлял. Он невероятный человек, и я желаю ему всего наилучшего на новом этапе жизни».
Ига Швентек
«Ты мое самое большое вдохновение в теннисе, причина, по которой у меня появлялась мотивация, по которой я толкала себя вперед. Спасибо за это и то, что всегда был прекрасным человеком. Скромность, присущая тебе, не так часто встречается среди спортсменов, добившихся больших успехов, а ты всегда оставался верным себе. Надеюсь, тебе будет хорошо в твоей новой жизни и, может, новой карьере».
Каспер Рууд
«До сих пор помню, как смотрел, как ты выиграл свой первый «Ролан Гаррос». Мне было шесть, и с того момента я мечтал стать профессиональным теннисистом. Каждый раз, что я смотрел, как ты играешь, мотивировал меня работать и прогрессировать, чтобы, может, однажды встретиться с тобой (или сыграть). Работа принесла плоды, прямо как ты показывал на протяжении всей своей карьеры.
Спасибо, что вдохновлял меня и миллионы других детей по всему миру и за все, что ты дал нашему спорту🎾 Твое наследие продолжит вдохновлять, и я надеюсь, что ты будешь наслаждаться заслуженным отдыхом и следующей главой своей жизни🙏 gracias amigo🧡»
Стефанос Циципас
«Рафа, наши битвы были страстными, яркими, знаковыми. Они были как ты. Делить с тобой корт было огромной честью, одной из главных в моей жизни. Наслаждайся новой главой, амиго. Vamos Rafa, para siempre. P.S. Любой палец значит, что диагональ твоя😉»
Маттео Берреттини
«Спасибо, что вдохновлял нас на корте и за его пределами. Для меня было невероятной честью делить с тобой корт. Спасибо, легенда!❤️»
Карен Хачанов
«Один из главных бойцов в нашем спорте. Я всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, умением никогда не сдаваться, уважением к сопернику и любовью к игре! Спасибо за все! Тебя будет не хватать...
Конец эпохи 🥲💔 Рафа, снимаю шляпу! 🙌🏻»
Феликс Оже-Альяссим
«Когда я представляю спортсмена, олицетворяющего упорство и несгибаемость, я всегда думаю о Рафе. Он всю карьеру с начала до конца провел со скромностью и страстью, параллельно добившись одних из самых впечатляющих результатов в истории всего спорта.
Все, что с нами происходит, бесценно, потому что конечно. Но Рафа смог исполнить мечту любого спортсмена, оставив после себя вечное наследие, которые будет учить и вдохновлять будущие поколения.
Надеюсь, новая глава его жизни принесет ему удовлетворение и радость, которые он заслужил. Спасибо, Рафа, за все, что ты дал нашему спорту, и за то, что навсегда сделал его лучше🙏🏽❤️🇪🇸»
Фабио Фоньини
«Пришло время прощаться. Мне одновременно сложно и легко благодарить тебя за все, что ты сделал для нашего любимого спорта.
Чувствую, что мне одновременно повезло и не повезло🤣, потому что однажды я смогу сказать, что почти всю карьеру провел с легендой, другом вне корта и соперником на нем.
У нас было много упорных матчей, и я каждый раз я был рад выйти на корт против тебя; всегда учился бороться даже в неоптимальных условиях. Самое большое спасибо, что несколько раз (четыре – Спортс’‘) позволил мне выиграть... Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен. Обнимаю всю твою семью».
Каролин Гарсия
«Рафа, поздравляю с потрясающей карьерой. Ты установил образец того, что значит быть теннисистом. Я так многому у тебя научилась! Легенда на корте и за его пределами. Удачи в новой главе твоей жизни!»
Марсель Гранольерс
«С детства ты был особенным игроком и доказывал это на протяжении всей своей карьеры. Спасибо за все, что ты дал теннису, ты перенес его в другое измерение. Твое наследие будет вечным. Поздравляю».
Джон Миллман
«Рафа войдет в историю как один из лучших бойцов среди всех видов спорта. Campeón 🐂»
Матс Виландер
«Роджер Федерер привнес в теннис стиль. Новак Джокович возвышается над всеми своими достижениями. Но лично я считаю, что никто больше Надаля не олицетворяет один из главных элементов тенниса – страсть».
Джон Вертхейм (Sports Illustrated, 60 Minutes)
«Чего Надаль избегал всеми силами – это показаться слишком важным или зазнавшимся. Это для него был самый тяжелый грех. Он всю карьеру этого придерживался, он всегда был джентльменом. Спросите кого угодно в раздевалке, водителей турнирных машин, сотрудников столовой игроков. Неважно, кто вы, он относился к вам с достоинством и уважением, и за всю его карьеру это никогда не изменилось».
Крис Эверт
«Спасибо, Рафа, за великолепные годы, на протяжении которых ты поднимал теннис на новый уровень борьбы, за твои несравненные честность и скромность, за то, что ты никогда не изменился как человек, несмотря на все свои успехи. В теннисе останется зияющая дыра, потому что такого как ты теннис никогда не знал. Удачи».
Александр Зверев
«Мы любим тебя, Рафа! От просмотра твоих самых запоминающихся матчей до возможности делить с тобой корт в такие моменты.
Может, твоя карьера и заканчивается, но твое имя и наследие останутся в книгах рекордов навсегда ♾️. Рафа, спасибо за все, что ты сделал на корте и за его пределами! ❤️»
Криштиану Роналду
«Рафа, какую потрясающую карьеру ты провел! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру.
Для меня было честью быть свидетелем твоих достижений и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся отдыхом!»
Карло Анчелотти
«Чао, Рафа! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Твоя спортивная жизнь была впечатляющей и вдохновляла всех тех, кто любит спорт. Я убежден, что такой же будет и твоя дальнейшая жизнь.
Обнимаю и выражаю тысячу благодарностей».
Тони Кроос
«Без тебя и Роджера [Федерера] уже ничего не будет прежним.
Спасибо за то, что всегда был примером на корте и за его пределами. Поздравляю».
Луис де ла Фуэнте
«Дорогой Рафа, не могу начать иначе, как со слов благодарности. Ты был, есть и будешь величайшим профессионалом, лучшим послом Испании и легендой мирового спорта.
На протяжении более двух десятилетий ты дарил нам незабываемые моменты на кортах, а также являлся примером преданности, упорства, труда и страсти.
Помимо титулов и всевозможных очков, ты показал нам важность скромности и уважения, ценностей, которые выходят за пределы спорта.
Спасибо, Рафа, за все, что ты дал нашей стране и миру тенниса. Твое наследие продолжит жить, вдохновляя нас становиться лучше и мечтать о великом».
Пау Газоль
«Сердечное спасибо, Рафа. Всю свою карьеру я вдохновлялся тобой и в спорте, и в жизни. То, что ты мой друг, сделало этот путь еще более особенным. С нетерпением жду встречи с тобой еще раз на Кубке Дэвиса. Я так тебя люблю, мой друг».
Фанатский аккаунт onlyclassy
«Рафаэль Надаль – карьерные достижения:
22 титула «Большого шлема» (14 – «Ролан Гаррос»)
2 олимпийских золота (одиночное-2008, парное-2016)
92 титула ATP
209 недель в качестве №1
4 Кубка Дэвиса с Испанией
Сильные стороны: господство на грунте, крученый форхенд, атлетичность, сила воли
0 разбитых ракеток».
📸 Рафаэль Надаль завершает карьеру. Игроки и легенды «Мадрида» отдали дань уважения великому испанцу
Фото: Gettyimages.ru/Scott Barbour, Steven Ryan, Clive Brunskill, Manuel Velasquez, Matthew Stockman, Alex Pantling; instagram.com/janniksin, naomiosaka, felixaliassime, 90sanxiety, fabiofogna, paugasol; twitter.com/steftsitsipas
P.s Фанат Новака. Думаю со мной согласится весь NoleFam