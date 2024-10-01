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Дрэймонд Грин об игре против Клэя Томпсона: «Я собью его с ног»

Дрэймонд Грин рассказал, как он будет защищаться против Клэя Томпсона.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин процитировал Кобе Брайанта, отвечая на вопрос о том, как он будет защищаться против бывшего одноклубника Клэя Томпсона в матче против «Далласа».

«Я собью его с ног.

Он мой брат. Но теперь он не с нами, он соперник», – сказал Грин.

Брайант произнес эту фразу на Олимпиаде 2008 года перед матчем США против Испании, в котором его соперником был партнер по «Лейкерс» Пау Газоль.

Первая встреча «Уорриорз» и «Мэверикс» в этом сезоне состоится 12 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Sloane Knows в соцсети X
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