Дрэймонд Грин об игре против Клэя Томпсона: «Я собью его с ног»

Дрэймонд Грин рассказал, как он будет защищаться против Клэя Томпсона.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин процитировал Кобе Брайанта , отвечая на вопрос о том, как он будет защищаться против бывшего одноклубника Клэя Томпсона в матче против «Далласа ».

«Я собью его с ног.

Он мой брат. Но теперь он не с нами, он соперник», – сказал Грин.

Брайант произнес эту фразу на Олимпиаде 2008 года перед матчем США против Испании, в котором его соперником был партнер по «Лейкерс» Пау Газоль.

Первая встреча «Уорриорз» и «Мэверикс» в этом сезоне состоится 12 ноября.