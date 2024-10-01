Дрэймонд Грин об игре против Клэя Томпсона: «Я собью его с ног»
Дрэймонд Грин рассказал, как он будет защищаться против Клэя Томпсона.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин процитировал Кобе Брайанта, отвечая на вопрос о том, как он будет защищаться против бывшего одноклубника Клэя Томпсона в матче против «Далласа».
«Я собью его с ног.
Он мой брат. Но теперь он не с нами, он соперник», – сказал Грин.
Брайант произнес эту фразу на Олимпиаде 2008 года перед матчем США против Испании, в котором его соперником был партнер по «Лейкерс» Пау Газоль.
Первая встреча «Уорриорз» и «Мэверикс» в этом сезоне состоится 12 ноября.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Sloane Knows в соцсети X
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