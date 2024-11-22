Давид Феррер: «Проводы Надаля проходили после поражения и в спешке. Было немного грустно. Не хватало Федерера, Джоковича»
По информации испанских медиа, ожидалось, что сборная выйдет в полуфинал, поэтому церемония была запланирована на пятницу. На ней должны были присутствовать Новак Джокович и Энди Маррей.
– Мне грустно из-за того, как все сложилось, из-за поражения в плей-офф... Получилось не так, как мы хотели. Мы были фаворитами, но этого не показали. И проводы такого важного человека, как Рафа, прошли не так ярко; не хватало людей, очень важных для его карьеры: соперников и членов команды. Мне их не хватало. Но сложилось так, как сложилось, и нужно это принять.
Рафе будут отдавать дань уважения на крупных турнирах, и он попрощается так, как этого заслуживает. Но это был его последний матч, мы больше не увидим его на корте, и мне всего этого не хватало.
– Как вам атмосфера на стадионе?
– Все изменилось вместе с форматом Кубка Дэвиса. Вторник, люди приезжают с работы... Нас хорошо поддерживали; если бы матч получился более равным, было бы другое настроение.
Проводы были организованы с лучшими намерениями, но проходили после поражения и в спешке... Было немного грустно. Не хватало Федерера, Джоковича, Газоля, его близкого друга... Не стоило говорить. Величие Рафы не уменьшится, как бы ни прошла церемония, – сказал капитан сборной Испании.
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