Звездное трио «Финикса» набрало 87 очков в победной игре с «Клипперс»

Теги Клипперс Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

«Санз» одолели «Клипперс» со счетом 124:108.

Три звезды «Финикса» набрали 87 из 124 очков команды.

На счету защитника Девина Букера 37 очков и 4 передачи при 13 из 24 с игры, 5 из 12 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

В активе защитника Брэдли Била 26 очков, 5 подборов и 4 передачи при 9 из 17 с игры, 4 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Форвард Кевин Дюрэнт добавил 24 очка, 9 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота, реализовав 10 из 21 броска с игры, 2 из 9 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Звездные игроки «Клипперс» Кавай Ленард, Джеймс Харден и Пол Джордж не участвовали в матче.

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7 комментариев
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Ответ LilAnswer
Должны были обыгрывать 3 состав Клипперс намного увереннее.
Слушай, не 10 за четверть набрали и то молодцы)
+4
0
+4
Должны были обыгрывать 3 состав Клипперс намного увереннее.
+4
-1
+3
Звездное трио «Финикса» 3.5 четверти мучалось с бенчем бенча ЛАК.
+2
0
+2
Там еще у Нуркича 19 подборов, 10 передач и… 3 очка)
+1
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Круто, чо.

Там кроме звёздных, ещё и беззвёздные Пауэлл, Зубац и Вестбрук не играли.
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А меж тем Минесота может себе выбрать в соперники и на ПО Санс. 3-6. Причем шансы будут в обе стороны, как по мне.
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Ответ ivan petrov
Круто, чо. Там кроме звёздных, ещё и беззвёздные Пауэлл, Зубац и Вестбрук не играли.
Ты щас Бистбрука не звездой назвал? Прошлый матч видел?)
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