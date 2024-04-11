Звездное трио «Финикса» набрало 87 очков в победной игре с «Клипперс»

«Санз» одолели «Клипперс» со счетом 124:108.

Три звезды « » набрали 87 из 124 очков команды.

На счету защитника 37 очков и 4 передачи при 13 из 24 с игры, 5 из 12 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

В активе защитника 26 очков, 5 подборов и 4 передачи при 9 из 17 с игры, 4 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Форвард Кевин Дюрэнт добавил 24 очка, 9 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота, реализовав 10 из 21 броска с игры, 2 из 9 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Звездные игроки «Клипперс» , и Пол Джордж не участвовали в матче.