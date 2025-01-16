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Еврокубок. «Литкабелис» примет «Цедевиту-Олимпию»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Еврокубка.

Литовский «Литкабелис» встретится со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 13-2, Гран-Канария Испания – 10-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-6, Ульм Германия – 9-6, Бешикташ Турция – 8-7, Вулвз Литва – 7-8, Будучность Черногория – 7-8, Ховентуд Испания – 6-9, Тренто Италия – 5-10, Сопот Польша – 1-14.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-5, Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-6, Тюрк Телеком Турция – 9-6, Венеция Италия – 8-7, Бурк Франция – 8-7, Клуж Румыния – 8-7, Литкабелис Литва – 4-10, Арис Греция – 3-12, Гамбург Германия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛиткабелис
logoЕврокубок
logoЦедевита-Олимпия
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