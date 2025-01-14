Еврокубок. «Бешикташ» – «Вулвз», «Литкабелис» примет «Валенсию» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бешикташ» примет литовских «Вулвз», литовский «Литкабелис» сыграет с испанской «Валенсией».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 12-2, Гран-Канария Испания – 10-4, Ульм Германия – 9-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-5, Бешикташ Турция – 7-7, Вулвз Литва – 7-7, Будучность Черногория – 6-8, Ховентуд Испания – 5-9, Тренто Италия – 4-10, Сопот Польша – 1-13.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 12-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-5, Тюрк Телеком Турция – 8-6, Цедевита-Олимпия Словения – 8-5, Венеция Италия – 8-6, Клуж Румыния – 7-7, Бурк Франция – 7-7, Литкабелис Литва – 4-9, Гамбург Германия – 3-11, Арис Греция – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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