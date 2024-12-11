Еврокубок. «Клуж» – «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Бахчешехиром» и другие матчи
Сегодня пройдут восемь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Румынский «Клуж» примет французский «Бурк», в турецком дерби «Бешикташ» сыграет с «Бахчешехиром».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 9-1, Гран-Канария Испания – 8-2, Ульм Германия – 6-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-4, Бешикташ Турция – 6-4, Вулвз Литва – 5-5, Будучность Черногория – 4-6, Тренто Италия – 4-7, Ховентуд Испания – 3-7, Сопот Польша – 0-11.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 10-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-3, Цедевита-Олимпия Словения – 6-4, Бурк Франция – 6-4, Клуж Румыния – 5-5, Тюрк Телеком Турция – 5-5, Венеция Италия – 5-5, Литкабелис Литва – 2-7, Арис Греция – 2-8, Гамбург Германия – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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