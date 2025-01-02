Еврокубок. «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия», «Венеция» – «Валенсия» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Литовский «Литкабелис» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», итальянская «Венеция» встретится с испанской «Валенсией».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 10-2, Гран-Канария Испания – 9-3, Ульм Германия – 9-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-5, Бешикташ Турция – 7-6, Вулвз Литва – 6-6, Будучность Черногория – 5-7, Тренто Италия – 4-8, Ховентуд Испания – 4-8, Сопот Польша – 0-12.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 11-1, Цедевита-Олимпия Словения – 7-5, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-5, Тюрк Телеком Турция – 7-5, Бурк Франция – 6-6, Клуж Румыния – 6-6, Венеция Италия – 6-6, Литкабелис Литва – 4-8, Арис Греция – 3-9, Гамбург Германия – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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