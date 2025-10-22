10

Джей Джей Редик: «Мы сами стали причиной поражения, дело не в «Голден Стэйт»

Джей Джей Редик прокомментировал старт чемпионата.

«Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» 109:119, пропустив рывок соперника 19:4 в 3-й четверти.

«Наш тренд на ужасные третьи четверти продолжается. Прошлый год, «предсезонка». Нужно что-то менять. Наши игроки выходят неготовыми, ответственность лежит и на них, и на тренерском штабе.

В целом реализация была достаточно хорошей. За пределами нескольких владений в 3-й четверти.

Если оценивать игру в целом, мы достаточно постарались, чтобы претендовать на победу. Наши ошибки не вынуждены, мы сами стали причиной поражения. Дело не в «Голден Стэйт».

Если честно, был один момент в первой половине, когда я пожалел об отсутствии Леброна Джеймса. Мы не могли набрать очки против «зоны». Подумал, что было бы здорово просто отдать мяч Джеймсу в районе штрафной», – заключил Редик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс конференция Джей Джей Редика, Youtube Lake Show
