Чарльз Баркли: «Сиксерс» недостаточно хороши, чтобы наверстать упущенное и все исправить»

Чарльз Барлки не верит в преображение «Сиксерс».

«Филадельфия » стартовала с результатом 15-22.

«Никогда не слышал, чтобы звездный игрок говорил перед сезоном: «Не собираюсь выходить в двух матчах подряд». Это был первый красный флаг. Даже если вы не собираетесь этого делать, вы не должны об этом говорить. Второе, Джоэл не может опаздывать постоянно... Когда вы все время опаздываете, это означает следующее: «Я не уважаю вас и ваше время». И то, что произошло на закрытом собрании, не должно выходить наружу. Так что, как мне кажется, мои любимые «Сиксерс» – все, закончились. Они недостаточно хороши, чтобы наверстать упущенное и все исправить.

Я почти уверен, что Джоэл опаздывал все время в течение многих лет. Но он выиграл MVP, и они были в некотором роде успешны. Теперь они проигрывают, и так больше не работает.

Я всегда удивляюсь, когда спортсмены жалуются на то, как по-разному к ним относятся, когда они проигрывают или выигрывают. Слушай, ты и правда такой дурак, что не знаешь, как это работает? Ты недостаточно умен, чтобы понимать, как это работает», – заявил член Зала славы.