0

Чарльз Баркли: «Сиксерс» недостаточно хороши, чтобы наверстать упущенное и все исправить»

Чарльз Барлки не верит в преображение «Сиксерс».

«Филадельфия» стартовала с результатом 15-22.

«Никогда не слышал, чтобы звездный игрок говорил перед сезоном: «Не собираюсь выходить в двух матчах подряд». Это был первый красный флаг. Даже если вы не собираетесь этого делать, вы не должны об этом говорить. Второе, Джоэл не может опаздывать постоянно... Когда вы все время опаздываете, это означает следующее: «Я не уважаю вас и ваше время». И то, что произошло на закрытом собрании, не должно выходить наружу. Так что, как мне кажется, мои любимые «Сиксерс» – все, закончились. Они недостаточно хороши, чтобы наверстать упущенное и все исправить.

Я почти уверен, что Джоэл опаздывал все время в течение многих лет. Но он выиграл MVP, и они были в некотором роде успешны. Теперь они проигрывают, и так больше не работает.

Я всегда удивляюсь, когда спортсмены жалуются на то, как по-разному к ним относятся, когда они проигрывают или выигрывают. Слушай, ты и правда такой дурак, что не знаешь, как это работает? Ты недостаточно умен, чтобы понимать, как это работает», – заявил член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Come And Talk 2 Me
logoЧарльз Баркли
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoФиладельфия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Баркли: «Сливший информацию о собрании «Сиксерс» должен получить по лицу»
1227 ноября 2024, 08:19
Чарльз Баркли об Эмбииде и распределении нагрузки: «Человек подписал контракт на 193 миллиона. Мы не сталевары и не медсестры, мы играем в баскетбол максимум 4 дня в неделю»
3725 октября 2024, 06:34
Остин Риверс: «Чарльз Баркли сказал, что надо еще и до 70 матчей планку поднять. Понимаю, что вы играли через травмы и строили из себя крутых. Гладиатор, держи наклеечку»
535 февраля 2024, 12:48
Чарльз Баркли: «Филадельфия» без Эмбиида – лотерейная команда. У них не будет никаких шансов без него»
112 февраля 2024, 06:47
Рекомендуем
Главные новости
Брэдли Бил: «Я очень выразительно посмотрел на Буденхольцера, когда он хотел заменить меня в концовке»
1 минуту назад
Байрон Скотт: «Ни «Кливленда», ни «Оклахомы» не будет в финале НБА»
432 минуты назад
Стивен Эй Смит о Зайоне Уильямсоне: «Он хочет уйти из «Пеликанс». Он крадет у них деньги»
357 минут назад
Евролига. «Париж» – «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Маккаби» и другие результаты
сегодня, 11:06
Джош Харт о падении ТВ-рейтингов лиги: «Все хотят смотреть НБА, особенно сейчас, когда наступил январь. И будет только лучше»
2сегодня, 10:57
Энтони Эдвардс пообещал до конца карьеры носить браслет, полученный от юного болельщика с раком
3сегодня, 10:31Фото
«Мемфису» и «Бруклину» не удалось продвинуться в переговорах по Кэмерону Джонсону
4сегодня, 10:09
Джей Джей Редик о жесте Пола и Вембаньямы: «Было так мило с их стороны сделать подобное»
сегодня, 09:40
Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго
3сегодня, 09:12
Джа Морэнт и Крис Буше – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 08:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» – «Вулвз», «Литкабелис» примет «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 10:51
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
вчера, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
вчера, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
вчера, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
вчера, 15:47
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
вчера, 13:59
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
вчера, 09:11
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
12 января, 21:54
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» проиграла «Дубаю» на своей площадке, «Будучность» разгромила «Морнар Бар» и другие результаты
12 января, 20:53
Чемпионат Франции. «Дижон» нанес поражение «Виллербану», «Париж» выиграл у «Бурка»
12 января, 20:50
Рекомендуем