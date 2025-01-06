Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
Дуайт Ховард объяснил, почему тяжело защищаться против Джоэла Эмбиида.
«Сложнее всего держать, наверное, Джоэла Эмбиида. Он знает, как симулировать.
Эмбиид умеет использовать свои размеры и силу, когда это необходимо. У него хороший бросок. Если бы я вышел против него, то старался бы оказывать на него давление по всей площадке, старался бы не давать ему набирать легкие очки, не попадаться на ложные замахи.
Эмбиид – один из этих единорогов, он уникален», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Thanalysis podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем