Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»

Дуайт Ховард объяснил, почему тяжело защищаться против Джоэла Эмбиида.

«Сложнее всего держать, наверное, Джоэла Эмбиида. Он знает, как симулировать.

Эмбиид умеет использовать свои размеры и силу, когда это необходимо. У него хороший бросок. Если бы я вышел против него, то старался бы оказывать на него давление по всей площадке, старался бы не давать ему набирать легкие очки, не попадаться на ложные замахи.

Эмбиид – один из этих единорогов, он уникален», – считает бывший игрок НБА.