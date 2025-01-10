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Пол Джордж, Джоэл Эмбиид и Скут Хендерсон – среди главных разочарований сезона по опросу ESPN

ESPN опросил представителей лиги по поводу игроков, не оправдавших ожидания.

Специалисты отметили 7 имен:

Пол Джордж, «Филадельфия». Менеджер НБА: «Сиксерс» подозревали, что в контракте будет сложный год, но думали, что речь идет о 4-м, а не 1-м».

Джоэл Эмбиид, «Филадельфия». Менеджер: «Ему не везет с травмами, он играет через боль, начинаешь ему сочувствовать. Но потом он ведет себя так избалованно, что симпатия пропадает».

Кайл Кузма, «Вашингтон». Скаут: «Знаю, что у него была травма. Но это все равно самый разочаровывающий сезон его карьеры».

– Терри Розир, «Майами». Менеджер: «Он даже близко не напоминает того игрока, которого они выменивали. Его проблемы куда сильнее влияют на сезон их команды, чем кажется на первый вгляд».

– Хайме Хакес, «Майами». Скаут: «Может быть, проблема 2-го года. Или прыгнул выше головы в качестве новичка. У него большой спад».

– Скут Хендерсон, «Портленд». Менеджер: «Казалось однозначным, что он будет выглядеть гораздо лучше в этом году. Но это не так. Его цифры стали еще хуже и наблюдения это только подтверждают».

– Лаури Маркканен, «Юта». Менеджер: «У него, скорее всего, нет мотивации, потому что команда сливает сезон. Но цифры и качество игры уступают прежним».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТерри Розир
logoВашингтон
logoЮта
logoДжоэл Эмбиид
logoХайме Хакес
logoСкут Хендерсон
logoКайл Кузма
logoПол Джордж
logoПортленд
logoНБА
logoМайами
logoФиладельфия
logoЛаури Маркканен
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