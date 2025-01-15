«Такого никогда раньше не случалось». В конце лета «Майами» задержал зарплату Джимми Батлера на 10 дней
В конце прошлого лета «Хит» задержали зарплату Джимми Батлера на 10 дней.
Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс.
«Было еще кое-что, что задело Джимми в конце прошлого лета. Джимми и его представители были проинформированы о канцелярской — или, простите, бухгалтерской — ошибке в конце прошлого лета, он не получил зарплату за тот период.
Команде потребовалось около десяти дней, чтобы исправить ошибку, но такого никогда раньше не случалось. С того момента все стало немного по-другому», – рассказал Хэйнс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал LeBatardShow
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