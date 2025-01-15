Джамал Кроуфорд стал комментатором на канале NBC Sports

Джамал Кроуфорд со следующего сезона будет комментировать матчи на NBC Sports.

NBC Sports нанял бывшего игрока НБА в качестве «ведущего эксперта». Ожидается, что Кроуфорд будет комментировать один матч в неделю.

Трехкратный обладатель награды «Лучший запасной игрок года» в этом сезоне работает временным аналитиком на MSG.