Джамал Кроуфорд стал комментатором на канале NBC Sports
Джамал Кроуфорд со следующего сезона будет комментировать матчи на NBC Sports.
NBC Sports нанял бывшего игрока НБА в качестве «ведущего эксперта». Ожидается, что Кроуфорд будет комментировать один матч в неделю.
Трехкратный обладатель награды «Лучший запасной игрок года» в этом сезоне работает временным аналитиком на MSG.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
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