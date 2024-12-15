Джамал Кроуфорд: «Ни разу не видел, чтобы Крис Пол и Блэйк Гриффин ссорились»

Кроуфорд не замечал напряженных отношений между Крисом Полом и Блэйком Гриффином.

«Я провел с ними пять лет, и я ни разу не видел, чтобы они ссорились.

Вот что было странно. Я ни разу не видел, чтобы они критиковали друг друга, ни во время просмотра видео, ни во время встреч, ничего подобного. Скорее, мы на самом деле не говорили об этом. Если что-то и было, то это никогда не выглядело так, будто один что-то выговаривает другому. Ничего подобного», – рассказал бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд.