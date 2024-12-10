Джамал Кроуфорд будет комментировать матчи на NBC
Канал NBC планирует нанять Джамала Кроуфорда в качестве комментатора.
NBC заключил соглашение с бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом, сообщают источники, осведомленные о переговорах. Контракты еще не подписаны, и точное место Кроуфорда в списке комментаторов NBC еще не определено.
Согласно источникам, NBC также проявляет интерес к ведущему эксперту TNT Реджи Миллеру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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