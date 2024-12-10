Джамал Кроуфорд будет комментировать матчи на NBC

Канал NBC планирует нанять Джамала Кроуфорда в качестве комментатора.

NBC заключил соглашение с бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом, сообщают источники, осведомленные о переговорах. Контракты еще не подписаны, и точное место Кроуфорда в списке комментаторов NBC еще не определено.

Согласно источникам, NBC также проявляет интерес к ведущему эксперту TNT Реджи Миллеру.