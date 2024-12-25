Джамал Кроуфорд в хронологическом порядке перечислил тренеров, за которых играл по ходу 20-летней карьеры в НБА

Джамал Кроуфорд принял участие в челлендже с перечислением своих тренеров.

Один из лучших запасных в истории лиги в хронологическом порядке перечислил главных тренеров, за которых играл по ходу 20-летней карьеры в НБА .

Кроуфорд допустил лишь две ошибки.