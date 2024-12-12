Бадди Хилд стал 17-м игроком, добравшимся до отметки в 2000 реализованных трехочковых бросков в НБА

Бадди Хилд взял планку в 2000 точных бросков из-за дуги.

Защитник «Голден Стэйт » стал 17-м игроком в истории лиги, которому покорялось это достижение. Кроме него в эту группу входят еще 4 баскетболиста, выступавших за «Голден Стэйт»: Стеф Карри , Клэй Томпсон , Джамал Кроуфорд и Кевин Дюрэнт .

На 16-й строчке в списке находится Эрик Гордон, на счету которого сейчас 2038 трехочковых.