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Бадди Хилд стал 17-м игроком, добравшимся до отметки в 2000 реализованных трехочковых бросков в НБА

Бадди Хилд взял планку в 2000 точных бросков из-за дуги.

Защитник «Голден Стэйт» стал 17-м игроком в истории лиги, которому покорялось это достижение. Кроме него в эту группу входят еще 4 баскетболиста, выступавших за «Голден Стэйт»: Стеф Карри, Клэй Томпсон, Джамал Кроуфорд и Кевин Дюрэнт.

На 16-й строчке в списке находится Эрик Гордон, на счету которого сейчас 2038 трехочковых.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
logoБадди Хилд
logoКлэй Томпсон
logoКевин Дюрэнт
logoДжамал Кроуфорд
logoХьюстон
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