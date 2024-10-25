Том Тибодо: «Игра показывает, на каком этапе мы находимся, это будет продолжаться весь сезон»

Том Тибодо выразил отношение к неудачному старту сезона.

«Никс» крупно уступили «Селтикс» в первом матче (109:132).

«Вот поэтому нужно каждый день вкладываться в себя, стремиться к развитию.

Игра четко показывает, на каком этапе мы находимся. Подчеркивает места, над которыми нужно работать. Даже если все идет хорошо, если ты споткнулся, нужно исправить положение.

Это будет продолжаться весь сезон, важно понимать, почему ты выиграл или проиграл, внести нужные коррективы и продолжать движение», – заключил главный тренер «Нью-Йорка ».

В межсезонье клуб лишился «больших» Джулиуса Рэндла и Айзейи Хартенштайна . Митчелл Робинсон и Прешес Ачиува не готовы играть из-за травм.