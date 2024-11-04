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«Нью-Йорк» конвертировал двусторонний контракт Ариэля Хукпорти в стандартный

Ариэль Хукпорти подпишет 2-летнее соглашение с «Никс».

Центровой (22 года, 211 см) был выбран 58-м на драфте этого года. Хукпорти заключил двусторонний контракт с командой в июле и теперь подпишет стандартное соглашение, которое включает опцию клуба на сезон-2025/26.

Контракт станет 13-м в ростере «Никс», команде нужно подписать еще одного игрока до среды.

Центровой выходил на площадку в 4 матчах этого сезона, но пока не набрал ни одного очка. На его счету 1,8 подбора и 1 блок-шот за 7,3 минуты в среднем.

Хукпорти поможет ротации на позиции центрового в отсутствие Митчелла Робинсона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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Ариэль Хукпорти
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