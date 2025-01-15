Яннис Адетокумбо обошел Дуайта Ховарда по количеству очков за карьеру
Яннис Адетокумбо обошел Дуайта Ховарда в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Форвард «Милуоки» увеличил свой показатель за карьеру до 19 509 очков и, обойдя Дуайта Ховарда (19 485), поднялся на 56-е место в истории лиги по количеству очков за карьеру.
Адетокумбо в победном матче против «Сакраменто» (130:115) во вторник оформил 50-й трипл-дабл в карьере – 33 очка, 11 подборов и 13 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт репортера Эрика Нема в соцсети X
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