Яннис Адетокумбо обошел Дуайта Ховарда по количеству очков за карьеру

Яннис Адетокумбо обошел Дуайта Ховарда в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Форвард «Милуоки » увеличил свой показатель за карьеру до 19 509 очков и, обойдя Дуайта Ховарда (19 485), поднялся на 56-е место в истории лиги по количеству очков за карьеру.

Адетокумбо в победном матче против «Сакраменто » (130:115) во вторник оформил 50-й трипл-дабл в карьере – 33 очка, 11 подборов и 13 передач.