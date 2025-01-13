«Бруклин» не планирует подписание суперзвезды в межсезонье-2025

«Бруклин» не торопится выходить из перестройки.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Нетс» не планируют подписание суперзвезды в межсезонье-2025.

«Бруклин », у которого будет значительное место в платежке летом этого года, сосредоточен на дальнейшем наращивании активов для будущего усиления.

Отмечается, что идеальным вариантом «Нетс» видят переход Янниса Адетокумбо , который может запросить обмен из «Милуоки».