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Яннис Адетокумбо оформил 50-й трипл-дабл в карьере, «Милуоки» прервал победную серию «Сакраменто»

Яннис Адетокумбо оформил юбилейный карьерный трипл-дабл.

Форвард «Милуоки» набрал 33 очка, 11 подборов и 13 передач, его команда оказалась сильнее «Сакраменто» (130:115).

Грек реализовал 14 из 23 с игры и 5 из 7 с линии за 27 минут. Трипл-дабл стал для него 50-м за карьеру.

«Бакс» удалось прервать серию из 7 побед «Кингз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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