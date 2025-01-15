Яннис Адетокумбо оформил 50-й трипл-дабл в карьере, «Милуоки» прервал победную серию «Сакраменто»

Яннис Адетокумбо оформил юбилейный карьерный трипл-дабл.

Форвард «Милуоки » набрал 33 очка, 11 подборов и 13 передач, его команда оказалась сильнее «Сакраменто » (130:115).

Грек реализовал 14 из 23 с игры и 5 из 7 с линии за 27 минут. Трипл-дабл стал для него 50-м за карьеру.

«Бакс» удалось прервать серию из 7 побед «Кингз».