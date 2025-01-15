Яннис Адетокумбо оформил 50-й трипл-дабл в карьере, «Милуоки» прервал победную серию «Сакраменто»
Яннис Адетокумбо оформил юбилейный карьерный трипл-дабл.
Форвард «Милуоки» набрал 33 очка, 11 подборов и 13 передач, его команда оказалась сильнее «Сакраменто» (130:115).
Грек реализовал 14 из 23 с игры и 5 из 7 с линии за 27 минут. Трипл-дабл стал для него 50-м за карьеру.
«Бакс» удалось прервать серию из 7 побед «Кингз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем