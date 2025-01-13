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Яннис Адетокумбо о 0-8 с командами Топ-3 Востока: «Нам нужно собраться»

Яннис Адетокумбо отреагировал на неудачную игру «Бакс» с конкурентами.

«Милуоки» в воскресенье проиграл «Нью-Йорку» с разницей «-34». У подопечных Дока Риверса результат 0-8 против команд из Топ-3 Востока.

«Нам нужно собраться. Мы не можем справиться с «Бостоном». Не можем справиться с «Кавальерс». Не можем справиться с «Никс». Это три лучшие команды, и мы ужасно играли против них.

Мы сейчас намного лучше по сравнению с самими собой образца ноября. Мы доказали это, играя в хороший баскетбол на длительных отрезках. Но этого недостаточно. Мы должны быть лучше, когда противостоим самым сильным командам. Просто так их не обыграть, мы должны превзойти их. Просто так они не сдадутся», – считает лидер «Милуоки».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
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