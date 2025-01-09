Ти Джей Шортс и Кендрик Нанн – фавориты на титул MVP Евролиги по мнению генменеджеров
Евролига провела опрос генменеджеров команд-участниц.
Управленцы клубов выбрали ранних лидеров в номинациях:
MVP – Кендрик Нанн («Панатинаикос», 33,3% голосов) и Ти Джей Шортс («Париж», 33,3%);
«Восходящая звезда» – Надир Ифи («Париж», 33,3%);
Прорыв года – Тео Маледон («Виллербан», 33,3%);
Лидер команды – Ти Джей Шортс («Париж», 33,3%);
Самый зрелищный игрок – Ти Джей Шортс («Париж», 38,9%);
«Мистер замок» – Эди Тавареш («Реал», 38,9%);
Лучший снайпер – Андреас Обст («Бавария», 38,9%);
Лучший разыгрывающий – Факундо Кампаццо («Реал», 72,2%);
Лучший в клатче – Кендрик Нанн («Панатинаикос», 44,4%);
Лучший тренер – Тьяго Сплиттер («Париж», 27,8%).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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