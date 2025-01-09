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Ти Джей Шортс и Кендрик Нанн – фавориты на титул MVP Евролиги по мнению генменеджеров

Евролига провела опрос генменеджеров команд-участниц.

Управленцы клубов выбрали ранних лидеров в номинациях:

MVP – Кендрик Нанн («Панатинаикос», 33,3% голосов) и Ти Джей Шортс («Париж», 33,3%);

«Восходящая звезда» – Надир Ифи («Париж», 33,3%);

Прорыв года – Тео МаледонВиллербан», 33,3%);

Лидер команды – Ти Джей Шортс («Париж», 33,3%);

Самый зрелищный игрок – Ти Джей Шортс («Париж», 38,9%);

«Мистер замок» – Эди Тавареш («Реал», 38,9%);

Лучший снайпер – Андреас Обст («Бавария», 38,9%);

Лучший разыгрывающий – Факундо Кампаццо («Реал», 72,2%);

Лучший в клатче – Кендрик Нанн («Панатинаикос», 44,4%);

Лучший тренер – Тьяго Сплиттер («Париж», 27,8%).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Андреас Обст
logoЭди Тавареш
Ти Джей Шортс
logoРеал
logoФакундо Кампаццо
Надир Ифи
logoБавария
logoПариж
logoТьяго Сплиттер
logoАСВЕЛ Виллербан
logoПанатинаикос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoТео Маледон
logoКендрик Нанн
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