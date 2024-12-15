Яннис Адетокумбо о финале Кубка НБА: «Хотелось бы атмосферы уровня «Финала четырех» Евролиги»
Яннис Адетокумбо сравнил финал Кубка НБА с «Финалом четырех» Евролиги.
«Первый раз был на «Финале четырех» в Берлине в этом году. Разумеется, атмосфера там совсем другая, с учетом фанатов «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Фенербахче» и «Реала». Все по-другому.
Хотелось бы такого же в НБА, но здесь такого нет.
А вот интенсивность матчей будет такая же. Все понимают, что все решится в одной игре, надо хорошо выступить. Не справился – вылетаешь.
Баскетбол высокого уровня и интенсивности, команды по-настоящему соревнуются. С этой точки зрения есть сходство.
Единственное, чего не хватает, это атмосферы», – заключил форвард «Милуоки».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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