Зарплатная ведомость «Виллербана» составляет 5,58 млн евро (Basketeurope.com)
Опубликован бюджет «Виллербана».
Согласно информации Basketeurope.com, общий бюджет «Виллербана» на сезон-24/25 составляет 16,2 миллиона евро, из которых 5 584 000 евро выделяется на зарплаты игрокам и тренерам.
Самым высокооплачиваемым игроком французского клуба является Нандо Де Коло с годовой зарплатой в 1 миллион евро. Далее следует Жоффре Ловернь (800 тысяч), главный тренер Пьеррик Пупе получает 125 тысяч за сезон.
Зарплата экс-игрока НБА Тео Маледона составляет 300 тысяч евро.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketeurope.com
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