«Виллербан» на несколько месяцев потерял Мбайе Ндиайе из-за травмы колена

Мбайе Ндиайе из «Виллербана» получил серьезную травму.

Легкий форвард французского клуба пропустит несколько месяцев из-за разрыва связки колена.

В 10 матчах чемпионата Франции 25-летний баскетболист набирает 8,0 очка и 4,2 подбора в среднем за игру.