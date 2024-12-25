«Виллербан» на несколько месяцев потерял Мбайе Ндиайе из-за травмы колена
Мбайе Ндиайе из «Виллербана» получил серьезную травму.
Легкий форвард французского клуба пропустит несколько месяцев из-за разрыва связки колена.
В 10 матчах чемпионата Франции 25-летний баскетболист набирает 8,0 очка и 4,2 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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