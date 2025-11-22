0

«Торонто» стал первой командой, которая обеспечила себе участие в 1/4 финала Кубка НБА

В Кубке НБА определился первый четвертьфиналист.

«Торонто» в пятницу обыграл «Вашингтон» (140:110) и стал первой командой в сезоне-25/26, которая обеспечила себе участие в четвертьфинале финала Кубка НБА.

«Рэпторс» одержали шестую победу подряд, а в Кубке имеют результат 3-0. Поражение «Индианы» во встрече с «Кливлендом» гарантировало канадцам первое место в группе А.

«Торонто» установил свой рекорд по набранным очкам в сезоне. Итоговая разница в 30 очков стала для «Рэпторс» самой крупной в новом чемпионате.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
