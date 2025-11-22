Энтони Эдвардс смазал два ключевых штрафных, «Финикс» победил, совершив рывок 9:0 в последнюю минуту матча
«Санс» и «Вулвс» выдали напряженные последние секунды матча.
По ходу матча «Финикс» вел «+18», но «Миннесоте» удалось вернуться в игру и выйти вперед стараниями защитника Энтони Эдвардса, который по итогам игры набрал 41 очко.
«Вулвс» вели 113:105 за 1 минуту и 9 секунд до конца, но за оставшееся время им не удалось набрать ни одного очка.
«Санс» удался рывок, сокративший отставание до минимума (112:113). За 12,7 секунды Эдвардс получил право на 2 штрафных, но смазал обе попытки.
После тайм-аута защитник Коллин Гиллеспи вывел «Финикс» вперед (114:113). Трехочковый под сирену от форварда «Вулвс» Джулиуса Рэндла не достиг цели.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
