  • Энтони Эдвардс смазал два ключевых штрафных, «Финикс» победил, совершив рывок 9:0 в последнюю минуту матча
Видео
9

Энтони Эдвардс смазал два ключевых штрафных, «Финикс» победил, совершив рывок 9:0 в последнюю минуту матча

«Санс» и «Вулвс» выдали напряженные последние секунды матча.

По ходу матча «Финикс» вел «+18», но «Миннесоте» удалось вернуться в игру и выйти вперед стараниями защитника Энтони Эдвардса, который по итогам игры набрал 41 очко.

«Вулвс» вели 113:105 за 1 минуту и 9 секунд до конца, но за оставшееся время им не удалось набрать ни одного очка.

«Санс» удался рывок, сокративший отставание до минимума (112:113). За 12,7 секунды Эдвардс получил право на 2 штрафных, но смазал обе попытки.

После тайм-аута защитник Коллин Гиллеспи вывел «Финикс» вперед (114:113). Трехочковый под сирену от форварда «Вулвс» Джулиуса Рэндла не достиг цели.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
