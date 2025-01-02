«Реал» и Тео Маледон договорились о подписании контракта. Француз переедет в Мадрид в межсезонье-2025

Тео Маледон предстоящим летом перейдет в «Реал» .

«Реал » и разыгрывающий (23 года, 193 см) договорились о подписании контракта.

Представляющий «Виллербан » француз станет игроком испанского клуба в межсезонье-2025.

Маледон стал MVP декабря в Евролиге . Тео набирал 21,2 очка и 5,3 передачи с показателем эффективности PIR в 26,8.