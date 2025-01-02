«Реал» и Тео Маледон договорились о подписании контракта. Француз переедет в Мадрид в межсезонье-2025
Тео Маледон предстоящим летом перейдет в «Реал» .
«Реал» и разыгрывающий (23 года, 193 см) договорились о подписании контракта.
Представляющий «Виллербан» француз станет игроком испанского клуба в межсезонье-2025.
Маледон стал MVP декабря в Евролиге. Тео набирал 21,2 очка и 5,3 передачи с показателем эффективности PIR в 26,8.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Encestando
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