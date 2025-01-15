Объявлен расширенный состав команды России на февральский сбор

Сборная России определилась с расширенным составом.

Мужская команда под руководством главного тренера Зорана Лукича будет тренироваться с 16 по 25 февраля в Новогорске.

В сборе примут участие 25 игроков.

Расширенный состав сборной России

Защитники: Ян Додеус («Иркут», Иркутск, 20 лет, 187 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 17 лет, 193 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 19 лет, 194 см), Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см), Антон Карданахишвили («Самара», 22 года, 195 см), Иван Самойленко («Барнаул», 21 год, 195 см), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 19 лет, 191 см)

Форварды: Егор Амосов («Самара», 16 лет, 200 см), Артем Антипов («Пари Нижний Новгород», 20 лет, 201 см), Михаил Дулкай («Зенит-2», Санкт-Петербург, 19 лет, 203 см), Георгий Жбанов («Зенит», Санкт-Петербург, 27 лет, 197 см), Павел Земский («Зенит-2», 20 лет, 202 см), Паша Исмаилов (МБА-МАИ, Москва, 21 год, 198 см), Даниил Ключенков (ЦСКА-2, 20 лет, 200 см), Илья Кривых («Зенит-2», 18 лет, 207 см), Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 207 см), Матвей Падиус (МБА-МАИ-Юниор, Москва, 18 лет, 194 см), Данил Певнев (МБА-МАИ, 24 года, 203 см), Лев Свинин («ПАРМА», Пермь, 18 лет, 202 см), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 22 года, 195 см), Данил Шеянов (СШОР «Локомотив-Кубань», 21 год, 202 см)

Центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 18 лет, 208 см), Максим Огарков (МБА-МАИ, 18 лет, 208 см), Глеб Фирсов («ПАРМА-2», Пермь, 19 лет, 208 см), Дмитрий Халдеев («Автодор», Саратов, 25 лет, 210 см).

Вместе с национальной командой будут работать главный тренер Зоран Лукич (РФБ), тренеры Сергей Козин («Пари Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара-2»), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врачи по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), Николай Шашков (ЦСКА-2), массажисты Александр Климов (ЦСКА-2), Василий Попов («Автодор»), Владимир Рюмшин («ЦСП-Химки»), генеральный менеджер Валерий Тихоненко, менеджеры Егор Брайнин (РФБ), Светлана Лебедева (РФБ).