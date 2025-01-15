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Объявлен расширенный состав команды России на февральский сбор

Сборная России определилась с расширенным составом.

Мужская команда под руководством главного тренера Зорана Лукича будет тренироваться с 16 по 25 февраля в Новогорске.

В сборе примут участие 25 игроков.

Расширенный состав сборной России

Защитники: Ян Додеус («Иркут», Иркутск, 20 лет, 187 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 17 лет, 193 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 19 лет, 194 см), Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см), Антон Карданахишвили («Самара», 22 года, 195 см), Иван Самойленко («Барнаул», 21 год, 195 см), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 19 лет, 191 см)

Форварды: Егор Амосов («Самара», 16 лет, 200 см), Артем Антипов («Пари Нижний Новгород», 20 лет, 201 см), Михаил Дулкай («Зенит-2», Санкт-Петербург, 19 лет, 203 см), Георгий Жбанов («Зенит», Санкт-Петербург, 27 лет, 197 см), Павел Земский («Зенит-2», 20 лет, 202 см), Паша Исмаилов (МБА-МАИ, Москва, 21 год, 198 см), Даниил Ключенков (ЦСКА-2, 20 лет, 200 см), Илья Кривых («Зенит-2», 18 лет, 207 см), Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 207 см), Матвей Падиус (МБА-МАИ-Юниор, Москва, 18 лет, 194 см), Данил Певнев (МБА-МАИ, 24 года, 203 см), Лев Свинин («ПАРМА», Пермь, 18 лет, 202 см), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 22 года, 195 см), Данил Шеянов (СШОР «Локомотив-Кубань», 21 год, 202 см)

Центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 18 лет, 208 см), Максим Огарков (МБА-МАИ, 18 лет, 208 см), Глеб Фирсов («ПАРМА-2», Пермь, 19 лет, 208 см), Дмитрий Халдеев («Автодор», Саратов, 25 лет, 210 см).

Вместе с национальной командой будут работать главный тренер Зоран Лукич (РФБ), тренеры Сергей Козин («Пари Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара-2»), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врачи по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), Николай Шашков (ЦСКА-2), массажисты Александр Климов (ЦСКА-2), Василий Попов («Автодор»), Владимир Рюмшин («ЦСП-Химки»), генеральный менеджер Валерий Тихоненко, менеджеры Егор Брайнин (РФБ), Светлана Лебедева (РФБ).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoЗоран Лукич
logoсборная России
Павел Земский
Антон Карданахишвили
Артем Антипов
Паша Исмаилов
Всеволод Ищенко
Данил Шеянов
Дмитрий Халдеев
Владимир Карпенко
Илья Ермаков
Максим Огарков
Кирилл Темиров
Георгий Жбанов
Данил Певнев
Лев Свинин
Иван Самойленко
Егор Амосов
Глеб Фирсов
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