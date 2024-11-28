Зоран Лукич: «Надеюсь, что увидимся с Всеволодом Ищенко в феврале, если «Локо» его отпустит»

Зоран Лукич поделился мнением о молодых игроках сборной России.

— Многие удивляются, почему Паша Исмаилов до сих пор не попадал даже в ваши расширенные списки.

— Я уже говорил, что на этой позиции есть достаточно игроков хорошего уровня, высокая конкуренция. Да, он очень перспективный парень, но пока я выбирал других игроков. И так не только на позиции легкого форварда. Например, я вызвал Владимира Карпенко, но он не попал в заявку на матчи с Тунисом и Ливией. В будущем Исмаилов и Карпенко могут получить вызов. Все зависит от них.

— В этот раз в число восемнадцати попали четыре молодых игрока: Михаил Дулкай, Максим Огарков, Лев Свинин, Илья Ермаков. Сыграли Ермаков и Свинин.

— Честно скажу, это был специфический сбор. Три-четыре дня подготовки и две игры. Такой график подходит только для опытных ребят, которые давно выступают на высоком уровне. Молодым тяжело. Но и приглашать только опытных на московский сбор тоже не хотелось. Для Ермакова и Свинина эти минуты были хорошим тестом, Дулкай и Огарков, надеюсь, тоже получили полезный опыт в ходе тренировочного процесса.

— 19-летний защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко впечатлил на старте сезона своей зрелой игрой. Что думаете о его прогрессе?

— Ищенко был в расширенном списке, он нам интересен. Надеюсь, что мы увидимся с ним в феврале, если «Локо» его отпустит.

— Из суперлиги вы вызвали только Ермакова и Дулкая. Что скажете про второго?

— Чтобы стать игроком серьезного уровня, ему надо проделать много работы. Есть моменты, где ему сложно переключаться, но с опытом это должно прийти. Сказал Мише, что увидимся с ним в феврале. Пусть борется, делает свой максимум в суперлиге.