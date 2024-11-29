Зоран Лукич: «Мы в сборной немного забыли про опытных игроков»

Зоран Лукич подвел итоги сбора национальной команды России.

Сборная России под руководством сербского специалиста стала победителем Кубка Дружбы с участием Ливии и Туниса.

– Cбор получился достаточно коротким и вмещал в себя тренировки в Новогорске, УМО, медиа-день, переезд в отель и игры всего за семь дней. Насколько тяжело работать в таких условиях?

– Я не могу назвать какие-то специфические условия, сбор действительно был короткий. Это происходит не в первый раз, можно сказать, что вся Европа находится в этой ситуации, правда, в квалификации к чемпионату Европы мы, к сожалению, не участвуем. В начале моей работы в сборной России были отборочные игры с командами Италии, Исландии и Голландии, все происходило по этой схеме, поэтому грех жаловаться. Не могу сказать, что это специфический момент, да, он нелегкий в смысле подготовки команды, но, с другой стороны, короткий тренировочный процесс – это тоже неплохо для игроков. По моему мнению, это подходит больше опытным игрокам.

– Какие особенности у сбора, проходящего по ходу клубного сезона?

– В таких обстоятельствах тренер сборной должен быть очень аккуратным. Почти все игроки получали вызов и приходили через день после окончания последнего раунда до окна. За день до начала сбора все кандидаты в сборную играли в своих группах в Единой лиге ВТБ, и при таких обстоятельствах надо максимально адаптироваться, в первую очередь – поработать над восстановлением игроков, над профилактикой и максимально тактически подготовить команду к игре.

– Подведите, пожалуйста, итоги сбора.

– Могу сказать, что он получился интересным, качественным и оптимальным для подготовки к товарищеским играм. Да, одна победа далась тяжело, но это было как толчок в спину для подготовки ко второй игре, чтобы сыграть ее значительно лучше, с большим фокусом. Я очень рад выступлению опытных игроков – Антона Астапковича и Александра Ганькевича. Мы немного забыли про опытных игроков, и мне кажется, что надо приглашать их вдвоем или втроем, чтобы они оставались в тонусе и чувствовали командную химию, которая происходит в сборной.