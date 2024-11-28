Зоран Лукич: «Егор Демин влюблен в баскетбол, живет им. Я верю в него»

Зоран Лукич поделился мнением о российских игроках, выступающих за границей.

— Приоткройте детали вашей поездки в США.

— У всех ребят, с которыми я встречался в Штатах, отличный настрой. У нас есть группа игроков, находящихся в категории Senior. В том числе это Влад Голдин , Нестор Дячок и Виктор Лахин . То есть с окончанием этого учебного года они могут потихоньку подключаться к сборной. Академическое обучение не будет мешать. Все-таки это тонкий момент, особенно в текущей геополитической ситуации. Можно выехать из США и легко туда не вернуться. Шутить с этим точно не стоит.

Посмотрим, может, у них будет и желание поиграть в Европе. Думаю, спрос на этих ребят будет.

В целом моя поездка в США и разговоры с ребятами, надеюсь, были полезны для всех нас. Они должны понимать, что за ними следят не только СМИ, но и представители национальной команды. Радует, что у всех есть правильный подход к профессии и желание выступать за сборную России.

— Андрей Кириленко недавно говорил «СЭ», что у Голдина и Лахина есть хорошие шансы быть выбранными на драфте-2025. Согласны?

— Все баскетболисты мечтают об этом. У русских есть хорошее выражение: надежда умирает последней. Посмотрим, как пройдет этот сезон. После этого уже будет понятно, что реально, а что нет.

— Как думаете, столько разговоров вокруг Егора Демина не помешают ему сконцентрироваться на баскетболе?

— Я верю в него, в его окружение. Егор влюблен в баскетбол, живет им. Надеюсь, что у него все будет хорошо, так, как он задумал. Но торопиться с выводами тоже не стоит. Да, он здорово начал в NCAA, но матчи с серьезными соперниками у его команды еще впереди.

— Следите за нашими молодыми ребятами, выступающими в Испании?

— Безусловно. Планирую проверить в следующем году братьев Савковых . Очень интересен нам и Илья Фролов. Надо думать, как все это организовать в 2025 году, – сказал главный тренер сборной России.