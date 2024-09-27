Чемпион НБА Ошэй Бриссетт интересен «Црвене Звезде»
«Црвена Звезда» ищет тяжелого форварда после срыва сделки по Филипу Петрушеву.
Сербский клуб проявляет интерес к Ошэю Бриссетту (26 лет, 201 см), который в минувшем сезоне стал чемпионом НБА в составе «Бостона».
В межсезонье канадский баскетболист отказался от опции продления на 2,5 миллиона долларов в контракте с «Селтикс», но до сих пор остается без команды.
В минувшем розыгрыше Бриссетт набирал 3,6 очка и 2,9 подбора в среднем за игру в составе чемпионов НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportske.net
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