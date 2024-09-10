«Лейкерс» не предлагали контракт Джеди Осману
Инсайдер Марк Стейн опроверг слух по поводу Джеди Османа
По информации журналиста, «Лейкерс» не предлагали турецкому форварду контракт и не планировали звать его в тренировочный лагерь.
У «Лейкерс» уже имеется 15 гарантированных контрактов, клубу осталось менее 50 000 долларов, чтобы перешагнуть отметку второго порога налога на роскошь, что осложнило бы ситуацию с удержанием Османа, если бы клуб захотел его оставить.
На прошлой неделе Джеди подписал контракт с «Панатинаикосом».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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