«Лейкерс» не предлагали контракт Джеди Осману

Инсайдер Марк Стейн опроверг слух по поводу Джеди Османа

По информации журналиста, «Лейкерс» не предлагали турецкому форварду контракт и не планировали звать его в тренировочный лагерь.

У «Лейкерс» уже имеется 15 гарантированных контрактов, клубу осталось менее 50 000 долларов, чтобы перешагнуть отметку второго порога налога на роскошь, что осложнило бы ситуацию с удержанием Османа, если бы клуб захотел его оставить.

На прошлой неделе Джеди подписал контракт с «Панатинаикосом».