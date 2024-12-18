«Шарлотт» готов обменять Василие Мицича на драфт-пики 2-го раунда

«Хорнетс» открыты для обмена Василия Мицича.

По информации репортера Forbes Эвана Сайдери, клуб готов отдать сербского разыгрывающего за драфт-пики второго раунда.

«Мицич может заинтересовать команды, которым нужно больше навыков разыгрывающего на позиции защитника», – отмечает Сайдери.

В этом сезоне зарплата Мицича составляет 7,7 млн ​​долларов, в контракт включена опция команды в размере 8,1 млн долларов на сезон-2025/26.