Скут Хендерсон завершил матч против «Майами» с «-58» в графе «плюс/минус». Это антирекорд НБА

«Майами» выиграл у «Портленда» с разницей «+60» (142:82).

Разыгрывающий «Блэйзерс» завершил встречу с «-58» по показателю «+/-». Это худший результат в истории НБА.

Антирекорд ранее принадлежал Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.

В январе по итогам игры против «Оклахомы» 3-й номер драфта-2023 имел показатель «плюс/минус» «-56».

официально ввела статистику «плюс/минус» в сезоне-07/08.