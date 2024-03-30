Скут Хендерсон завершил матч против «Майами» с «-58» в графе «плюс/минус». Это антирекорд НБА

Теги Майами Портленд НБА Баскетбол - видео Мэнни Харрис Скут Хендерсон Баскетбол

«Майами» выиграл у «Портленда» с разницей «+60» (142:82).

Разыгрывающий «Блэйзерс» Скут Хендерсон завершил встречу с «-58» по показателю «+/-». Это худший результат в истории НБА.

Антирекорд ранее принадлежал Мэнни Харрису – «-57» в составе «Кливленда» против «Лейкерс» в 2011 году.

В январе по итогам игры против «Оклахомы» 3-й номер драфта-2023 имел показатель «плюс/минус» «-56».

НБА официально ввела статистику «плюс/минус» в сезоне-07/08.

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15 комментариев
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Столько пиара было, а оказался вообще ноль...
+35
-5
+30
Он в свою корзину забрасывал? Или просто лежал в центральном круге?
+24
-1
+23
Баст
+25
-4
+21
Просто его тренер в такой игре 40+ заставил бегать, а статка у него сама по себе не самая плохая
Там просто в целом команда дырло
+17
-2
+15
Ну и что такого? Очевидно, что команде не нужны сейчас победы и не нужно по этой ничего не значащей игре делать глобальные выводы - "баст", "ничтожество" и т.п. Пусть парень набирается опыта, осваивается в лиге. Ладно бы он играл в более-менее сильной команде с толковым тренером, а в нынешнем Портленде нет ни того, ни другого.
+14
-3
+11
просто днище
+6
-2
+4
Ответ IStranger
Он в свою корзину забрасывал? Или просто лежал в центральном круге?
Стату мусорную набивал. Вроде бы 20+6+6 выглядят неплохо, вот только потерь больше, чем передач. Да и процент неважный.
+4
0
+4
да Вы чего, ребята, парень сразу взялся за рекорды
+4
-1
+3
Ответ Lexxxus
Ну и что такого? Очевидно, что команде не нужны сейчас победы и не нужно по этой ничего не значащей игре делать глобальные выводы - "баст", "ничтожество" и т.п. Пусть парень набирается опыта, осваивается в лиге. Ладно бы он играл в более-менее сильной команде с толковым тренером, а в нынешнем Портленде нет ни того, ни другого.
Тоже самое писали и про Джейлена Грина, время для акклиматизации нужно.
+2
0
+2
Ответ Alexey Milnevsky
Столько пиара было, а оказался вообще ноль...
По одной игре судишь?
+1
0
+1
Скуф Хендерсон лол
+1
-1
0
Как сказал бы Александр Викторович Бубнов: Двойка! Нет, даже не двойка, а КОЛ!!!
0
0
0
Ответ Alexey Milnevsky
Столько пиара было, а оказался вообще ноль...
Просто тело, не понимающее, что делать с мячом и как вообще играть в баскетбол.
+1
-1
0
Ответ Artur Conan Doil
Тоже самое писали и про Джейлена Грина, время для акклиматизации нужно.
Грин топ 4 новичка года. А Скут большую часть сезона даже в топ 10 не входил.
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