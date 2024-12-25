Джа Морэнт, Яннис Адетокумбо и Джейлен Грин – в Топ-10 моментов сезона НБА на данный момент

НБА представила подборку лучших моментов стартового отрезка сезона.

В Топ-10 на 25 декабря вошли эпизоды с участием Джа Морэнта («Мемфис»), Янниса Адетокумбо («Милуоки») и Джейлена Грина («Хьюстон»).