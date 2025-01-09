Яннис Адетокумбо вышел на 1-е место в истории «Бакс» по дабл-даблам (432)

Яннис Адетокумбо установил рекорд «Милуоки».

Форвард оформил 432-й дабл-дабл в игре против «Сперс» и вышел на 1-е место по этому показателю в истории клуба, обогнав Карима Абдул-Джаббара. Адетокумбо также занимает первую строчку по очками, подборам, передачам, блок-шотам и игровому времени.