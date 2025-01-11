Яннис Адетокумбо набрал 41 очко и 14 подборов в победном матче с «Орландо»

Яннис Адетокумбо помог «Милуоки» одержать 20-ю победу в сезоне.

Форвард «Бакс» записал на свой счет 41 очко и 14 подборов в победной встрече с «Мэджик» (109:106).

За 37 минут грек реализовал 19 из 29 с игры и 3 из 10 с линии. В его активе также 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.