Яннис Адетокумбо набрал 41 очко и 14 подборов в победном матче с «Орландо»
Яннис Адетокумбо помог «Милуоки» одержать 20-ю победу в сезоне.
Форвард «Бакс» записал на свой счет 41 очко и 14 подборов в победной встрече с «Мэджик» (109:106).
За 37 минут грек реализовал 19 из 29 с игры и 3 из 10 с линии. В его активе также 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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