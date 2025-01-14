«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом

Пит Нэнс вернулся в «Филадельфию».

Президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрил Мори объявил о подписании двустороннего контракта с тяжелым форвардом Питом Нэнсом (24 года, 211 см).

Нэнс был отчислен из «Филадельфии» 7 января. В нынешнем сезоне он сыграл один матч за команду, набрав 3 очка против «Портленда» 30 декабря.