Пол Джордж о переборе фолов в проигранном матче: «Жаль, что не смог помочь справиться с давлением на площадке»
Форвард «Филадельфии» был вынужден покинуть площадку из-за перебора фолов за 2:49 до конца матча при счете 94:91 в пользу его команды.
В его отсутствие «Сиксерс» пропустили рывок соперника 9:2, ставший критическим.
Джордж набрал 25 очков, 10 подборов и 6 передач при 10 точных из 20 бросков с игры и 5 из 8 из-за дуги.
«Мой уход оказал слишком большое давление на парней. Возложил ответственность на Тайриза Макси в концовке. Жаль, что я не смог помочь справиться с этим», – заключил форвард.
«Это был тяжелый матч. Но мы старались изо всех сил. Играли не слишком хорошо. Но соперник был очень нацелен на победу и тоже выкладывался.
Должен отдать нашим парням должное. Все еще рассчитываем на возвращение в строй ряда игроков. Но те, кто был на площадке, выложились полностью», – прокомментировал исход встречи главный тренер Ник Нерс.
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