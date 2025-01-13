Пол Джордж о переборе фолов в проигранном матче: «Жаль, что не смог помочь справиться с давлением на площадке»

Пол Джордж не смог отыграть концовку матча с «Орландо».

Форвард «Филадельфии» был вынужден покинуть площадку из-за перебора фолов за 2:49 до конца матча при счете 94:91 в пользу его команды.

В его отсутствие «Сиксерс» пропустили рывок соперника 9:2, ставший критическим.

Джордж набрал 25 очков, 10 подборов и 6 передач при 10 точных из 20 бросков с игры и 5 из 8 из-за дуги.

«Мой уход оказал слишком большое давление на парней. Возложил ответственность на Тайриза Макси в концовке. Жаль, что я не смог помочь справиться с этим», – заключил форвард.

«Это был тяжелый матч. Но мы старались изо всех сил. Играли не слишком хорошо. Но соперник был очень нацелен на победу и тоже выкладывался.

Должен отдать нашим парням должное. Все еще рассчитываем на возвращение в строй ряда игроков. Но те, кто был на площадке, выложились полностью», – прокомментировал исход встречи главный тренер Ник Нерс .