«Филадельфия» объявила о строительстве новой арены в Южной Филадельфии в сотрудничестве с Comcast

«Филадельфия» изменила первоначальный проект новой арены.

Ранее клуб сообщил об отказе от строительства нового стадиона в центре города, вопреки достигнутым ранее соглашениям с городским советом.

«Сиксерс» объявили о переносе проекта в Южную Филадельфию. Новая площадка станет домашней для баскетбольного клуба и «Флайерз» из НХЛ.

Проект будет запущен в сотрудничестве между компанией-владельцем «Сиксерс» Harris Blitzer Sports & Entertainment и Comcast, которая получит права на название арены.

Строительство также планируется завершить к 2031 году, когда закончится договор аренды с Wells Fargo Center.

Оба инвестора поучаствуют в развитии делового пространства в предполагаемом месте прежнего строительства в центре Филадельфии.