«Филадельфия» объявила о строительстве новой арены в Южной Филадельфии в сотрудничестве с Comcast
«Филадельфия» изменила первоначальный проект новой арены.
Ранее клуб сообщил об отказе от строительства нового стадиона в центре города, вопреки достигнутым ранее соглашениям с городским советом.
«Сиксерс» объявили о переносе проекта в Южную Филадельфию. Новая площадка станет домашней для баскетбольного клуба и «Флайерз» из НХЛ.
Проект будет запущен в сотрудничестве между компанией-владельцем «Сиксерс» Harris Blitzer Sports & Entertainment и Comcast, которая получит права на название арены.
Строительство также планируется завершить к 2031 году, когда закончится договор аренды с Wells Fargo Center.
Оба инвестора поучаствуют в развитии делового пространства в предполагаемом месте прежнего строительства в центре Филадельфии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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