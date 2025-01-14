«Монако» оштрафован за нарушение финансовых правил Евролиги

Евролига оштрафовала «Монако» за нарушение финансовых правил.

Комиссия по контролю за управлением, независимый орган, ответственный за надзор за финансовыми показателями клубов и обеспечение соблюдения соответствующих правил, завершила проверку финансовой деятельности «Монако ».

Комиссия достигла мирового соглашения с клубом.

Согласно официальному объявлению, клуб нарушил два положения правил финансовой стабильности и фейр-плей Евролиги:

Статья 7: Непредоставление Евролиге всей необходимой финансовой информации, требуемой для оценки соответствия правилам.

Статья 3f: Нарушение требования о доли вклада акционеров.

Сумма штрафа в официальном объявлении не разглашается.