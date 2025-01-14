«Монако» оштрафован за нарушение финансовых правил Евролиги
Евролига оштрафовала «Монако» за нарушение финансовых правил.
Комиссия по контролю за управлением, независимый орган, ответственный за надзор за финансовыми показателями клубов и обеспечение соблюдения соответствующих правил, завершила проверку финансовой деятельности «Монако».
Комиссия достигла мирового соглашения с клубом.
Согласно официальному объявлению, клуб нарушил два положения правил финансовой стабильности и фейр-плей Евролиги:
Статья 7: Непредоставление Евролиге всей необходимой финансовой информации, требуемой для оценки соответствия правилам.
Статья 3f: Нарушение требования о доли вклада акционеров.
Сумма штрафа в официальном объявлении не разглашается.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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