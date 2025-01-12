Вассилис Спанулис раскритиковал Эли Окобо за средний палец в адрес судьи: «Это неприемлемо»

Вассилис Спанулис раскритиковал Эли Окобо за непристойный жест в сторону судьи.

«Это неприемлемо.

Хотя он, возможно, и прав насчет нескольких свистков, он не должен этого делать. Он — образец для подражания для молодежи, ему нельзя так реагировать, когда злится.

Он понял, что это неправильно, но было слишком поздно. Ему надо лучше контролировать свои эмоции. Эли должен понять свою ошибку, потому что он отличный игрок, хороший парень, трудолюбивый», – сказал главный тренер «Монако».

Окобо был удален с площадки за неспортивный и технический фолы в четвертой четверти матча против «Нантера » (81:73). Разыгрывающий «Монако » получил технический за то, что показал судье средний палец.