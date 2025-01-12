«Иногда эмоции берут верх». Эли Окобо извинился за то, что показал средний палец судье

Эли Окобо извинился за то, что показал средний палец судье.

«Я извиняюсь перед всем судейским корпусом за мой гневный жест вчера вечером. Это неприемлемо и не имеет места на баскетбольной площадке. Это не тот образ, который я хочу транслировать. Иногда эмоции берут верх, но это не является уважительной причиной.

Я хотел бы еще раз извиниться перед Фредди Леперком и особенно перед молодыми людьми, которые следят за мной и берут с меня пример. Я — спортсмен, и я должен передавать на площадке лучшие ценности, чем вчера», – написал разыгрывающий «Монако».

Окобо был удален с площадки за неспортивный и технический фолы в четвертой четверти матча против «Нантера» (81:73). Разыгрывающий «Монако » получил технический за то, что показал судье средний палец.